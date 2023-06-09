Окупована ЗАЕС. В холодний зупин вирішили перевести останній блок станції

Держатомрегулювання розпорядилося перевести в стан холодного зупину енергоблок №5 Запорізької АЕС – останній із шести енергоблоків окупованої станції, який ще перебував у гарячому зупині. Про це повідомила пресслужба відомства.

Зазначається, що розпорядження видали "Енергоатому", який є експлуатуючою організацією, у зв’язку із неможливістю усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки.

При ухваленні розпорядження врахували:

інформацію "Укргідроенерго" від 6 червня, яка стосувалася спрацювання Каховського водосховища за декілька діб внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС;

періодичні обстріли промислового майданчику ЗАЕС та прилеглих територій, внаслідок чого повітряні лінії зв’язку станції з енергосистемою України отримують пошкодження;

припинення з 17 травня передачі даних Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) ЗАЕС, яка виконує функцію раннього оповіщення;

деградацію системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС та за його межами в умовах тимчасової окупації станції, частин Запорізької та Херсонської областей.

Обмеження експлуатації енергоблоку №5 діятиме до усунення виявлених порушень.

Як раніше пояснював експерт Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки України Дмитро Гуменюк, холодний зупин – це безпечний стан ядерного реактора, коли він заглушений за низького тиску і низькій температурі охолоджуючої води.

"Це проміжний стан реактора між роботою і перевантаженням палива. Під час холодного зупину ядерний реактор не генерує електроенергію", – зауважував фахівець в інтервʼю DW.

Нагадаємо, що російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

В "Енергоатомі" попереджали, що стрімке падіння рівня води в Каховському водосховищі є загрозою для ЗАЕС, яка бере звідти воду для підживлення конденсаторів турбін і систем безпеки.

Своєю чергою Міжнародне агентство з атомної енергії запевняло, що стежить за ситуацією, а прямих ризиків для ядерної безпеки станції немає.

Експлуатацію пʼяти енергоблоків станції вже обмежили станом холодного зупину розпорядженнями Держатомрегулювання від 18 серпня 2022 року та від 10 лютого 2023 року.