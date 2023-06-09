Оккупированная ЗАЭС. В холодную остановку решили перевести последний блок станции

Госатомрегулирование распорядилось перевести в состояние холодной остановки энергоблок №5 Запорожской АЭС – последний из шести энергоблоков оккупированной станции, который еще находился в горячей остановке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Распоряжение выдали "Энергоатому", который является эксплуатирующей организацией, в связи с невозможностью устранения нарушений требований ядерной и радиационной безопасности.

При принятии распоряжения учли:

информацию "Укргидроэнерго" от 6 июня, которая касалась сработки Каховского водохранилища за несколько суток в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС;

периодические обстрелы промышленной площадки ЗАЭС и близлежащих территорий, в результате чего воздушные линии связи станции с энергосистемой Украины получают повреждения;

прекращение с 17 мая передачи данных Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) ЗАЭС, которая выполняет функцию раннего оповещения;

деградацию системы аварийного реагирования на площадке ЗАЭС и вне ее в условиях временной оккупации станции, частей Запорожской и Херсонской областей.

Ограничение эксплуатации энергоблока №5 будет действовать до устранения выявленных нарушений.

Как ранее объяснял эксперт Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Украины Дмитрий Гуменюк, холодная остановка – это безопасное состояние ядерного реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуры охлаждающей воды.

"Это промежуточное состояние реактора между работой и перегрузкой топлива. Во время холодной остановки ядерный реактор не генерирует электроэнергию", – отмечал специалист в интервью DW.

Напомним, что российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года. Из-за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

В "Энергоатоме" предупреждали, что стремительное падение уровня воды в Каховском водохранилище представляет угрозу для ЗАЭС, которая берет оттуда воду для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности.

В свою очередь Международное агентство по атомной энергии уверяло, что следит за ситуацией, а прямых рисков для ядерной безопасности станции нет.

Эксплуатацию пяти энергоблоков станции уже ограничили состоянием холодной остановки распоряжениями Госатомрегулирования от 18 августа 2022 года и 10 февраля 2023 года.