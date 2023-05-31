Гендиректор МАГАТЭ представил в ООН план защиты оккупированной РФ Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси представил пять принципов, которые, по его мнению, помогут обеспечить ядерную безопасность на оккупированной РФ Запорожской атомной электростанции.

Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН 30 мая, пишет "Укринформ".

Как отметил гендиректор МАГАТЭ, эти принципы сформированы в результате "интенсивных консультаций" с руководством Украины и РФ.

Гросси предложил следующие принципы безопасности станции:

никаких атак хоть какого рода с местности станции либо против нее;

инфраструктура ЗАЭС не должна использоваться как хранилище или база для тяжелого вооружения;

нельзя подвергать риску подачу электроэнергии с электростанции за пределы объекта, внешнее электроснабжение должно оставаться доступным и безопасным;

все структуры, системы и компоненты, необходимые для безопасной эксплуатации объекта должны быть защищены от нападений или диверсий;

не следует предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы.

Гросси подчеркнул, что соблюдение этих пунктов призвано предотвратить ядерную аварию и обеспечить целостность станции.

"Я считаю эти обязательства необходимыми для того, чтобы избежать угрозы катастрофического инцидента", – добавил он.

Комментируя пять принципов ядерной безопасности ЗАЭС, сформулированных гендиректором Гроси в своем выступлении, представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что принципы обеспечения ядерной безопасности на Запорожской АЭС должны предусматривать полную демилитаризацию и деоккупацию станции.

По словам Кислицы, они должны охватывать следующие элементы: во-первых, вывод войск и всего остального российского персонала, незаконно присутствующего на станции; во-вторых, гарантии бесперебойного электроснабжения ЗАЭС с территории, подконтрольной правительству Украины; в-третьих, гуманитарный коридор для обеспечения ротации управленческого, эксплуатационного и ремонтного персонала ЗАЭС для поддержки станции в безопасном состоянии.

Напомним, что российские войска захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее заявил об угрозе ядерной аварии на ЗАЭС и призвал к срочным действиям.