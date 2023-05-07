У МАГАТЕ заявили про загрозу ядерної аварії на ЗАЕС і закликали до термінових дій

Ситуація на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) в Енергодарі стає усе біль непередбачуваною.

Про це йдеться у заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

За даними агентства, останнім часом спостерігалося збільшення військової присутності та активності на лінії фронту.

Крім того, присутні на ЗАЕС експерти МАГАТЕ отримали інформацію, що росіяни розпочали евакуацію мешканців Енергодара, у якому проживає більшість персоналу станції.

"Загальна ситуація в районі Запорізької атомної електростанції стає дедалі більш непередбачуваною і потенційно небезпечною. Я вкрай стурбований цілком реальними ризиками для ядерної та фізичної безпеки станції. Ми повинні діяти негайно, щоб запобігти загрозі серйозної ядерної аварії та пов’язаних з нею наслідків для населення і навколишнього середовища. Цей великий ядерний об'єкт має бути захищений", - зазначив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він підкреслив, що буде продовжувати наполягати на тому, щоб усі сторони взяли на себе зобов’язання досягти цієї життєво важливої мети, а МАГАТЕ продовжуватиме робити все можливе, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку та безпеку на станції.

Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров раніше повідомив, що рашисти заявили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС. За його словами, це може свідчити про підготовку ворожих провокацій.

Своєю чергою в НАЕК "Енергоатом" заявили, що станом на 6 травня змін в роботі захопленої рашистами Запорізької атомної електростанції немає. Інформація про повну зупинку роботи станції не відповідає дійсності.

Зауважимо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу.

Нещодавно генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі під час свого візиту на ЗАЕС черговий раз переконався в цьому. Зокрема, він заявив, що кількість військ у районі ЗАЕС значно збільшилася, тому наразі її неможливо захистити.