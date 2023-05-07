- Категория
- Энергетика
- Дата публикации
-
В МАГАТЭ заявили об угрозе ядерной аварии на ЗАЭС и призвали к срочным действиям
Ситуация на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре становится все более непредсказуемой.
Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
По данным агентства, в последнее время отмечалось увеличение военного присутствия и активности на линии фронта.
Кроме того, присутствующие на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ получили информацию, что россияне приступили к эвакуации жителей Энергодара, в котором проживает большинство персонала станции.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне озабочен вполне реальными рисками для ядерной и физической безопасности станции. Мы должны действовать немедленно, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии и связанные с ней последствия для населения и окружающей среды. Этот крупный ядерный объект должен быть защищен", - отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он подчеркнул, что будет продолжать настаивать на том, чтобы все стороны обязались достичь этой жизненно важной цели, а МАГАТЭ будет продолжать делать все возможное, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и безопасность на станции.
Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров ранее сообщил, что рашисты заявили об остановке работы всех блоков Запорожской АЭС. По его словам, это может свидетельствовать о подготовке вражеских провокаций.
В свою очередь в НАЭК "Энергоатом" заявили, что по состоянию на 6 мая изменений в работе захваченной рашистами Запорожской атомной электростанции нет. Информация о полной остановке станции не соответствует действительности.
Заметим, что российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу.
Недавно генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время своего визита на ЗАЭС в очередной раз убедился в этом. В частности, он заявил, что количество войск в районе ЗАЭС значительно увеличилось, поэтому ее невозможно защитить .