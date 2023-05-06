"Змін немає". В "Енергоатомі" відреагували на заяви про повну зупинку роботи ЗАЕС

Станом на 6 травня змін в роботі захопленої рашистами Запорізької атомної електростанції немає. Інформація про повну зупинку роботи станції не відповідає дійсності.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Як зазначається, станція наразі не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

П’ять енергоблоків ЗАЕС перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок – у стані гарячого зупину.

"Заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької атомної електростанції не відповідають дійсності. Довіряйте перевіреним офіційним джерелам інформації", - зазначили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров раніше повідомив, що рашисти заявили про зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС. За його словами, це може свідчити про підготовку ворожих провокацій.

Як раніше повідомили в НАЕК "Енергоатом", псевдокерівники Запорізької атомної електростанції хочуть масово піти у "відпустки", адже вони розуміють, що ЗСУ вже близько і підшукують собі шляхи для втечі.

Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомляв, що російські окупанти припускають, що їм доведеться тікати з захопленої Запорізької АЕС в Енергодарі. Для цього вони готують попередній план евакуації працівників “Росатома”.