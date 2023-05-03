Окупанти розмістили вибухівку в одному з енергоблоків ЗАЕС

Фахівці МАГАТЕ зафіксували, що росіяни розмістили вибухівку, зброю та військову техніку у приміщенні турбінного відділення енергоблоку №4 ВП "Запорізька АЕС".

Про це 3 травня повідомила Державна інспекції ядерного регулювання України. Інформація стала відома під час щотижневої наради з питань комунікації між кризовим центром (IEC) МАГАТЕ та Держатомрегулювання щодо діяльності місії МАГАТЕ на майданчику Запорізької АЕС, яка відбулась 2 травня.

Також українська сторона з різник джерел отримує інформацію про зберігання техніки, зброї та вибухівки в інших виробничих приміщеннях ВП "Запорізька АЕС", в тому числі у ремонтно-механічних майстернях та на дахах енергоблоків.

В інспекції підкреслили, що у разі виникнення аварійної ситуації на ЗАЕС із потенційно можливим виходом радіоактивних речовин у навколишнє середовище, наслідки відчує не лише Україна, а й увесь світ.

"Ядерний тероризм, до якого вдається російська федерація, є неприпустимим явищем у цивілізованому світі. Закликаємо міжнародну спільноту до консолідованої та рішучої відповіді на дії країни-агресора, застосування жорстких санкцій до підприємств атомної галузі рф та афілійованих із ними осіб. РФ має бути позбавлена усіх прав та привілеїв у МАГАТЕ та інших міжнародних інституціях у сфері використання ядерної енергії", — підкреслили в Державній інспекції ядерного регулювання.

Нагадаємо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу.

Нещодавно генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі під час свого візиту на ЗАЕС черговий раз переконався в цьому. Зокрема, він заявив, що кількість військ у районі ЗАЕС значно збільшилася, тому наразі її неможливо захистити.