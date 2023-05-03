Оккупанты разместили взрывчатку в одном из энергоблоков ЗАЭС

Специалисты МАГАТЭ зафиксировали, что россияне разместили взрывчатку, оружие и военную технику в помещении турбинного отделения энергоблока №4 ОП "Запорожская АЭС".

Об этом 3 мая сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Информация стала известна во время еженедельного совещания по вопросам коммуникации между кризисным центром (IEC) МАГАТЭ и Госатомрегулирование о деятельности миссии МАГАТЭ на площадке Запорожской АЭС, состоявшейся 2 мая.

Также украинская сторона из разных источников получает информацию о хранении техники, оружия и взрывчатки в других производственных помещениях ОП "Запорожская АЭС", в том числе в ремонтно-механических мастерских и на крышах энергоблоков.

В инспекции подчеркнули, что в случае возникновения аварийной ситуации на ЗАЭС с потенциально возможным выходом радиоактивных веществ в окружающую среду последствия ощутит не только Украина, но и весь мир.

"Ядерный терроризм, к которому прибегает Российская Федерация, является недопустимым явлением в цивилизованном мире. Призываем международное сообщество к консолидированному и решительному ответу на действия страны-агрессора, применение жестких санкций к предприятиям атомной отрасли России и аффилированных с ними лиц. РФ должно быть лишено всех прав и привилегий в МАГАТЭ и других международных институтах в сфере использования ядерной энергии", - подчеркнули в Государственной инспекции ядерного регулирования.

Напомним, что российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу.

Недавно генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси во время своего визита в ЗАЭС в очередной раз убедился в этом. В частности, он заявил, что количество войск в районе ЗАЭС значительно увеличилось, поэтому ее невозможно защитить.