Украина и Китай одинаково заинтересованы в обеспечении безопасности ЗАЭС - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Китай в равной с Украиной степени заинтересован в урегулировании ситуации с безопасностью оккупированной Россией с начала марта 2022 года Запорожской атомной электростанции. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, рассказывая о телефонном разговоре, состоявшемся у него в среду с главой КНР Си Цзиньпином.

"Мы одинаково заинтересованы, чтобы ситуация вокруг Запорожской атомной станции наконец была полностью обезопасена и чтобы атомные станции вообще никогда снова не использовались ради военных целей. А именно такое циничное использование атомной станции Россия пытается сделать нормой", - отметил президент.

Также, по его словам, Украина и Китай, как и абсолютное большинство стран мира, одинаково заинтересованы в прочности суверенитета наций и территориальной целостности, в соблюдении главных правил безопасности, в частности недопустимости угроз ядерным оружием и распространения ядерного оружия по миру.

В свою очередь, в пресс-службе главы украинского государства перед этим сообщили также, что в ходе его разговора с китайским лидером он акцентировал, что 26 апреля в Украине чествуется память жертв аварии на Чернобыльской АЭС – крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества.

Он подчеркнул, что продолжающаяся российская оккупация ЗАЭС и использование Россией этой электростанции в качестве прикрытия для военных ударов по украинским городам и селам свидетельствуют о том, что в Москве не уважают справедливый интерес всех людей мира жить в гарантированной безопасности от каких-либо ядерных или радиационных угроз.

В этой связи глава государства призвал Китай сыграть действенную роль в урегулировании вопроса безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, "это будет соответствовать духу Будапештского меморандума".

Напомним, что в конце марта генеральный директор Международного агентства атомной энергии Рафаэль Гросси заявил об отказе от идеи создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, которую он ранее активно продвигал с сентября 2022 года, когда посетил станцию впервые. После своего второго визита на ЗАЭС 29 марта он снова заявил, что ее нет возможности защитить, а военная активность России во всем регионе растет.

Отметим также, что 8 апреля украинский "Энергоатом" сообщал, что оккупанты устанавливают дополнительный забор на подъезде к ЗАЭС, создавая закрытый периметр вокруг нее. 14 апреля в НАЭК заявили, что захватчики завезли на станцию много провизии и воды, вероятно готовясь к длительному удержанию в заложниках сотрудников станции.