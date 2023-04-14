Российские военные готовятся блокировать персонал на ЗАЭС

Учитывая дефицит профессиональных атомщиков, необходимых для эксплуатации временно оккупированной Запорожской АЭС, Россия готовится к длительному содержанию в заложниках сотрудников станции.

Об этом сообщает "Энергоатом".

"Захватчики завезли на станцию много провизии и воды. Вероятно, оккупанты не отпустят персонал станции после одной из очередных рабочих смен, насильно заблокировав их на ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Оккупанты уже так действовали в начале вторжения, когда закрыли смену станции на Чернобыльской АЭС. Тогда захватчики около месяца не отпускали персонал станции по домам, держа людей в заложниках до деоккупации.

Напомним, российская мина взорвалась у машинного зала 4-го энергоблока на ЗАЭС. Взрыв является следствием того, что оккупанты продолжают превращать станцию в военную базу, минуя периметр вокруг станции.