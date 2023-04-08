Оккупанты устанавливают дополнительный забор, чтобы оградить подъезды к ЗАЭС

Теперь работники Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Энергодаре не будут доезжать прямо до нее, как это было всегда, а часть пути будут преодолевать пешком.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что рейсовые автобусы для персонала ЗАЭС, которые доставляют атомщиков на работу, больше не будут курсировать в финальный пункт маршрута.

Преградой станет новый забор, который захватчики обустраивают на подходах к админзданиям станции. Для этого уже начали рыть землю.

Поэтому маршрутные автобусы доезжают только до кольца, где работников ЗАЭС высаживают, и они должны просто идти пешком.

"Таким образом рашисты фактически расширяют закрытый периметр вокруг станции, вроде бы готовя ее к обороне. А проще говоря: они боятся так, что не останавливаются даже перед незаконным строительством на территории атомного объекта", - подчеркивают в "Энергоатоме".

Напомним, что российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года, превратив ее в военную и ремонтную базу. Из - за оккупации на станции произошла значительная деградация ядерной и радиационной безопасности .

По словам президента "Энергоатома" Петра Котина, создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС, ее дальнейшая демилитаризация и передача под контроль украинской компании - приоритетные задачи для Украины и международного сообщества.

29 марта 2023 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси второй раз прибыл на временно оккупированную станцию. После этого он заявил, что количество войск в районе ЗАЭС значительно увеличилось, поэтому ее невозможно защитить .