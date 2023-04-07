Россияне похитили еще четырех работников ЗАЭС: они были лояльны к оккупационному руководству

Вечером 6 апреля оккупанты в масках ворвались в одно из помещений временно оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре и забрали четырех работников службы физической защиты станции.

Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Ведомство отмечает, что атомщиков вывезли в неизвестном направлении, и в настоящее время место их пребывания остается неизвестным.

"Показательно, что все четверо считались лояльными к оккупационному руководству ЗАЭС, ведь подписали контракты с фейковой АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС"", - подчеркивают в "Энергоатоме".

Среди задержанных, в частности, был и заместитель "начальника" службы Марк Волков, всячески способствовавший незаконной деятельности захватчиков.

"Интересно, правда, есть другой факт: несмотря на "официальный" переход на работу к оккупантам, их боссы не могут найти у задержанных паспорта РФ: то ли не взяли пока, то ли тщательно скрывают. Возможно, таким образом они стремятся "пройти между капельками"", чтобы после деоккупации не попасть в список коллаборантов, и это не понравилось рашистам", - предполагают в ведомстве.

В "Энергоатоме" констатируют, что так или иначе ситуация на ЗАЭС становится все более напряженной: проверки и поиск "неблагонадежных" усиливаются, и даже сотрудничество с оккупантами не спасает от подвала или допросов.

Напомним, 30 сентября 2022 года рашисты похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и держали его в плену. 3 октября Мурашова освободили из плена.

Также 11 октября в "Энергоатоме" сообщили, что рашисты похитили заместителя генерального директора по персоналу Запорожской атомной электростанции Валерия Мартынюка.

А 18 октября оккупанты задержали и вывезли начальника службы информационных технологий Запорожской АЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошека.