Окупанти викрали начальника служби інформаційних технологій та помічника гендиректора ЗАЕС

Окупанти затримали та вивезли начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку.

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Про це повідомила Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

"Учора, 17 жовтня, російські ядерні терористи затримали та вивезли в невідомому напрямку начальника служби інформаційних технологій Запорізької АЕС Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошеку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі про їхнє місце перебування та стан нічого не відомо.

В "Енергоатомі" просять генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та усю світову спільноту докласти усіх зусиль та задіяти усі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС з полону російських терористів та сприяти їхньому поверненню до виконання службових обов’язків.

Зазначимо, 30 вересня рашисти викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова та тримали його в полоні. 3 жовтня Мурашовазвільнили з полону.

Також 11 жовтня в "Енергоатомі" повідомили, що рашисти викрали й імовірно катують заступника генерального директора із персоналу Запорізької атомної електростанції Валерія Мартинюка.