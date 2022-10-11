Окупанти викрали заступника гендиректора ЗАЕС, - Енергоатом

Рашисти викрали й імовірно катують заступника генерального директора із персоналу Запорізької атомної електростанції Валерія Мартинюка.

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Про це повідомляє Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом".

"Вчора, 10 жовтня, російські терористи викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка і тримають його у невідомому місці, ймовірно застосовуючи притаманні їм методи катування та залякування", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" підкреслюють, що таким чином росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на "Росатом".

"Окупанти у прямому сенсі застосовують тортури до атомників ЗАЕС, не цураючись найжорстокіших знущань", - наголошують в "Енергоатамі".

Відомство звернулося до генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом задіяти всі можливі заходи для негайного звільнення Валерія Мартинюка із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов‘язків.

"Свавілля загарбників на Запорізькій АЕС треба якомога швидше зупинити! Для цього необхідно створити зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС і повернути її під повний контроль України!", - зауважують в "Енергоатомі".

Зазначимо, 30 вересня рашисти викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова та тримали його в полоні.

У відповідь на заклик надати роз'яснення щодо захоплення гендиректора ЗАЕС російська сторона повідомила МАГАТЕ, що його "тимчасово затримано".

3 жовтня Мурашова звільнили з полону.

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін за сумісництвом став виконуючим обов'язки генерального директора Запорізької АЕС, так як звільнений із російського полону директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов не продовжуватиме роботу на станції.