Оккупанты похитили заместителя гендиректора ЗАЭС, - Энергоатом

Рашисты похитили и предположительно пытают заместителя генерального директора по персоналу Запорожской атомной электростанции Валерия Мартынюка.

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Об этом сообщает Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

"Вчера, 10 октября, российские террористы похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка и держат его в неизвестном месте, вероятно применяя характерные для них методы пыток и запугивания", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркивают, что таким образом россияне пытаются получить крайне необходимую им информацию о личных делах работников Запорожской АЭС, чтобы поскорее заставить украинский персонал работать на "Росатом".

"Оккупанты в прямом смысле применяют пытки к атомщикам ЗАЭС, не отказываясь от самых жестоких издевательств", - подчеркивают в "Энергоатаме".

Ведомство обратилось к генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом задействовать все возможные меры по немедленному освобождению Валерия Мартынюка из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей.

"Произвол захватчиков на Запорожской АЭС нужно как можно скорее остановить! Для этого необходимо создать зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС и вернуть ее под полный контроль Украины!", - отмечают в "Энергоатоме".

Отметим, 30 сентября рашисты похитили генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и держали его в плену.

В ответ на призыв предоставить разъяснение по захвату гендиректора ЗАЭС российская сторона сообщила МАГАТЭ, что он "временно задержан".

3 октября Мурашова освободили из плена.

Президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин по совместительству стал исполняющим обязанности генерального директора Запорожской АЭС, так как освобожденный из российского плена директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов не будет продолжать работу на станции.