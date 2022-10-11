Оккупанты заставляют сотрудников ЗАЭС подписывать контракты с "Росатомом"

Оккупанты продолжают держать все шесть блоков Запорожской атомной электростанции в "холодном состоянии" и заставляют сотрудников подписывать контракты с "Росатомом".

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Оккупанты продолжают держать все шесть блоков Запорожской атомной электростанции в "холодном состоянии". В настоящее время питание станции, в том числе систем безопасности, осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская". Сегодня в течение дня планируется попытка подать напряжение на открытое распределительное устройство" ЗаТЭС", - отмечают в разведке.

Также удалось сохранить поставки электроэнергии в оккупированный город Энергодар. Но ВРП 150/330 кВ остается без напряжения.

Вместе с тем представители армии РФ и оккупационной администрации продолжают давление на сотрудников станции.

Перемещение вспомогательных подразделений по территории ЗАЭС существенно ограничено. К части персонала и их семей оккупанты применяют так называемые "фильтрационные мероприятия".

"От работников требуют официального оформления российских паспортов и заключения контрактов с "Росатомом"", - отмечают в ГУР МО.

Напомним, в ночь на 8 октября из-за обстрела российскими войсками была повреждена последняя линия питания Запорожской атомной электростанции.

Отметим, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, что после документального оформления Россией захват ею Запорожской атомной электростанции МАГАТЭ будет контактировать по вопросам ЗАЭС только с Украиной.