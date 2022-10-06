МАГАТЕ обіцяє більше не контактувати з Росією щодо ЗАЕС - ОП

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив під час зустічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві, що після документального оформлення Росією захоплення нею Запорізької атомної електростанції МАГАТЕ буде контактувати з питань ЗАЕС лише з Україною. Про це йдеться у повідомленні пресслужби президента.

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"Рафаель Гроссі наголосив, що рішення президента РФ про передачу Запорізької АЕС у власність Росії є порушенням міжнародного права. Щодо всіх питань, пов’язаних зі станцією, МАГАТЕ контактуватиме виключно з Україною", - сказано в ньому.

Зеленський же висловив Гроссі подяку за допомогу у звільненні генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова, якого викрали російські військові.

Глава держави також зазначив, що рішення президента РФ Володимира Путіна про "передачу" ЗАЕС у федеральну власність Росії має бути засуджене з боку МАГАТЕ, адже це фактично є міжнародним рейдерством.

"Ми дуже чекали на жорстку заяву МАГАТЕ щодо цього. Суспільство дуже чекає на це засудження. У моєму особистому розумінні це – рейдерство", – наголосив Зеленський.

Фото: пресслужба президента

За його словами, єдиною можливістю гарантувати радіаційну безпеку станції, України та Європи є повна демілітаризація території ЗАЕС, адже, як наголосив глава держави, там досі перебувають до 500 російських бойовиків.

При цьому Зеленський зробив акцент на важливості відновлення роботи ЗАЕС, що дасть Україні змогу забезпечити електроенергією не лише власних, а й європейських споживачів.

Нагадаємо, що напередодні в МАГАТЕ заявили, що зараз іде підготовка до пуску 5-го енергоблоку ЗАЕС на зниженій потужності. До цього останній діючий реактор ЗАЕС – 6-й – було зупинено 11 вересня.

Зазначимо також, що звільненого Мурашова, як пізніше виявилося, було вивезено на підконтрольну Україні територію та усунено від управління АЕС. Наразі управління станцією взяв на себе безпосередньо керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.