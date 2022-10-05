Голова МАГАТЕ знову їде до Києва: названо причину

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прямує до Києва для зустрічей з питання заснування зони безпеки навколо окупованої російськими військами Запорізької атомної електростанції. Про це він повідомив у Twitter.

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"Їдемо до Києва на важливі зустрічі. Необхідність створення зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС зараз є актуальною як ніколи", - написав Гроссі.

Нагадаємо, що про початок консультацій щодо створення такої зони МАГАТЕ повідомило 11 вересня. Перед цим, 1 вересня, Гроссі з групою експертів агентства відвідав окуповану станцію, після чого на АЕС на постійній основі залишилося лише двоє співробітників місії. У рамках візиту до України Гроссі також зустрічався у Києві з президентом Володимиром Зеленським.

Зазначимо при цьому, що ситуація навколо ЗАЕС з того часу принципово змінилася, оскільки 30 вересня Росія, яка контролює її, оголосила про анексію чотирьох областей України, окупованих тією чи іншою мірою її військами, у тому числі й Запорізької області. Відповідні "юридичні" процедури було завершено 4 жовтня.

5 жовтня президент РФ Володимир Путін підписав укази про призначення "виконувачів обов'язків глав" цих регіонів згідно з російською юрисдикцією, а також про "прийняття у федеральну власність об'єктів використання атомної енергії на Запорізькій АЕС".

Нагадаємо також, що після оголошення Росією Запорізькою областю своєю територією окупанти 1 жовтня викрали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Однак ввечері того ж дня стало відомо, що його відпустили. Пізніше виявилося, що його було вивезено на підконтрольну Україні територію та усунено від управління АЕС, а управління станцією взяв на себе безпосередньо керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Наразі, як повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України, в Енергодарі окупанти продовжують здійснювати морально-психологічний тиск на працівників ЗАЕС, погрозами примушуючи отримувати російські паспорти та укладати трудові договори з держкорпорацією "Росатом".