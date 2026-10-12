В Україні вперше відкрили міжобласні автобусні маршрути через електронний кабінет

В Україні вперше відкрили міжобласні автобусні маршрути за новою цифровою процедурою через електронний кабінет перевізника. Йдеться про напрямки Одеса – Запоріжжя та Ковель – Ужгород. Перевезення ними ще не розпочинаються: наступним етапом стане електронний конкурс для визначення перевізників.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Нова процедура дозволяє подавати документи онлайн. У цифровому форматі відбувається весь процес – від підписання заяви кваліфікованим електронним підписом до погодження маршруту Національною поліцією та ухвалення рішення організатором перевезень.

У міністерстві наголошують, що відкриття маршрутів Одеса – Запоріжжя та Ковель – Ужгород не означає появу нового сполучення між цими містами. Йдеться про оформлення маршрутів у межах наявної транспортної мережі за новою процедурою.

Наступним кроком стане відкритий електронний конкурс на право обслуговувати ці маршрути. Його мають провести протягом 45 днів. Взяти участь зможуть усі перевізники, які відповідають установленим вимогам.

Перший заступник міністра Сергій Деркач зазначив, що новий механізм дає перевізникам можливість самостійно пропонувати маршрути там, де вони бачать попит з боку пасажирів та економічну доцільність.

Цифровізація процедур є першим етапом реформи автобусних перевезень. Протягом наступного року міністерство планує оцифрувати всі автобусні маршрути.

Нагадаємо, на початку 2026 року в Україні запровадили нову цифрову процедуру відкриття автобусних маршрутів, яка дозволила перевізникам самостійно ініціювати створення міжобласного маршруту через електронний кабінет.