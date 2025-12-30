Все у цифровому форматі: в Україні вперше за 11 років почнуть відкривати нові автобусні маршрути

Міністерство розвитку громад та територій України запроваджує нову, цілісну процедуру відкриття автобусних маршрутів, яка повністю переводить процес у цифровий формат – від ідеї маршруту до початку перевезень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Відповідні зміни передбачені новим наказом Мінрозвитку та спрямовані на спрощення процедур, скорочення строків і підвищення прозорості у сфері пасажирських перевезень.

Нова процедура

Нова процедура повністю змінює підхід до відкриття нових маршрутів та замінить наявний паперовий формат, який фактично не працює.

Як зазначили в міністерстві, через забюрократизованість останні 11 років перевізники та організатори не відкрили жодного нового маршруту, а конкурси проводились лише на ті маршрути, що були створені ще раніше.

Особливо гостро питання стабільного сполучення стоїть у прифронтових громадах. Нова процедура дозволяє реагувати на попит миттєво. Якщо людям потрібно доїхати до лікарні, на навчання чи роботу в сусідню область — маршрут з’явиться за лічені тижні, а не роки.

" Ми свідомо відмовляємося від паперових і непрозорих процедур і переходимо до цифрової моделі, де маршрут можна створити, перевірити та запустити швидко й зрозуміло ", — підкреслив міністр Олексій Кулеба.

Що зміниться для перевізників?

Тепер кожен легальний перевізник може самостійно ініціювати створення міжобласного маршруту через електронний кабінет. Весь цикл — від ідеї до першого рейсу — займатиме не більше двох місяців. Жодних стосів паперу, лише електронні документи в системі ЄКІС:

схема маршруту;

розклад руху;

вартість проїзду;

графік праці та відпочинку водіїв.

Повна прозорість

Уся інформація зберігатиметься в Єдиному електронному реєстрі. Після створення цифрового паспорта маршрут автоматично потрапляє на онлайн-конкурс. Це виключає корупційні ризики та створює рівні умови для всіх учасників ринку. Це черговий крок до європейських стандартів сервісу, де в центрі уваги — зручність та безпека пасажира.

Нагадаємо, у грудні Мінрозвитку оголосило новий конкурс для визначення перевізників на 31 міжобласний автобусний маршрут. Майже всі запропоновані напрямки пролягають через прифронтові регіони, де через воєнні дії суттєво змінилися потреби громадян у перевезеннях та їхня мобільність.