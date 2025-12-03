Більше 30 нових рейсів: Мінрозвитку оголосило новий конкурс на автобусні маршрути (ФОТО)

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінрозвитку) оголосило новий конкурс для визначення перевізників на 31 міжобласний автобусний маршрут. Майже всі запропоновані напрямки пролягають через прифронтові регіони, де через воєнні дії суттєво змінилися потреби громадян у перевезеннях та їхня мобільність.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Конкурс відбудеться в електронному форматі за оновленою процедурою. Перевізники мають подати заявку на участь через онлайн-кабінет у Єдиному комплексі інформаційних систем "Укртрансбезпеки".

Ключові дати конкурсу:

кінцевий термін подачі документів — 19 грудня (до 23:59);

засідання конкурсного комітету: 5 січня 2026 року.

На конкурсі буде визначено перевізників для 31 маршрута, що є критично важливими для відновлення логістики та соціальної сфери у постраждалих областях.

Перелік маршрутів, виставлених на конкурс:

Бориспіль–Очаків–Чорноморська Коса; Вінниця–Херсон; Гуляйполе – Дніпро; Дніпро – Очаків; Дніпро – Харків; Запоріжжя – Харків; Зіньків – Харків; Ізюм – Слов'яногірськ; Кам’янське – Херсон; Київ – Нікополь через Кривий Ріг; Коблеве – Суми; Краматорськ – Добровілля; Краматорськ – Петрівське; Марганець – Запоріжжя; Марганець – Харків; Миколаїв – Херсон; Нікополь – Кропивницький; Одеса – Херсон; Херсон – Одеса; Очаків – Трускавець; Полтава – Суми; Сахновщина – Дніпро; Слов'янськ – Барвінкове; Слов'янськ – Одеса; Тернівка – Запоріжжя; Тернівка – Харків; Харків – Павлоград; Харків–Суми; Херсон – Кропивницький; Херсон – Миколаїв; Шостка – Новгород-Сіверський.

нові автобусні маршрути

Нагадаємо, за період з 17 по 21 листопада 2025 року "Укртрансбезпека" видала 88 нових ліцензій перевізникам. Це дозволить підприємцям здійснювати внутрішні і міжнародні перевезення.