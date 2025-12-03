Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,33

--0,01

EUR

49,18

--0,13

Готівковий курс:

USD

42,30

42,20

EUR

49,35

49,20

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Більше 30 нових рейсів: Мінрозвитку оголосило новий конкурс на автобусні маршрути (ФОТО)

автобуси
Мінрозвитку оголосило новий конкурс на автобусні маршрути / Shutterstock

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінрозвитку) оголосило новий конкурс для визначення перевізників на 31 міжобласний автобусний маршрут. Майже всі запропоновані напрямки пролягають через прифронтові регіони, де через воєнні дії суттєво змінилися потреби громадян у перевезеннях та їхня мобільність.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Конкурс відбудеться в електронному форматі за оновленою процедурою. Перевізники мають подати заявку на участь через онлайн-кабінет у Єдиному комплексі інформаційних систем "Укртрансбезпеки".

Ключові дати конкурсу:

  • кінцевий термін подачі документів — 19 грудня (до 23:59); 
  • засідання конкурсного комітету: 5 січня 2026 року.

На конкурсі буде визначено перевізників для 31 маршрута, що є критично важливими для відновлення логістики та соціальної сфери у постраждалих областях.

Перелік маршрутів, виставлених на конкурс:

  1. Бориспіль–Очаків–Чорноморська Коса; 
  2. Вінниця–Херсон; 
  3. Гуляйполе – Дніпро; 
  4. Дніпро – Очаків; 
  5. Дніпро – Харків; 
  6. Запоріжжя – Харків; 
  7. Зіньків – Харків; 
  8. Ізюм – Слов'яногірськ; 
  9. Кам’янське – Херсон; 
  10. Київ – Нікополь через Кривий Ріг; 
  11. Коблеве – Суми; 
  12. Краматорськ – Добровілля; 
  13. Краматорськ – Петрівське; 
  14. Марганець – Запоріжжя; 
  15. Марганець – Харків; 
  16. Миколаїв – Херсон; 
  17. Нікополь – Кропивницький; 
  18. Одеса – Херсон; 
  19. Херсон – Одеса; 
  20. Очаків – Трускавець; 
  21. Полтава – Суми; 
  22. Сахновщина – Дніпро; 
  23. Слов'янськ – Барвінкове; 
  24. Слов'янськ – Одеса; 
  25. Тернівка – Запоріжжя; 
  26. Тернівка – Харків; 
  27. Харків – Павлоград; 
  28. Харків–Суми; 
  29. Херсон – Кропивницький; 
  30. Херсон – Миколаїв; 
  31. Шостка – Новгород-Сіверський.
нові автобусні маршрути
нові автобусні маршрути
нові автобусні маршрути
Фото 3 — Більше 30 нових рейсів: Мінрозвитку оголосило новий конкурс на автобусні маршрути (ФОТО)
Фото 4 — Більше 30 нових рейсів: Мінрозвитку оголосило новий конкурс на автобусні маршрути (ФОТО)
Фото 5 — Більше 30 нових рейсів: Мінрозвитку оголосило новий конкурс на автобусні маршрути (ФОТО)
Фото 6 — Більше 30 нових рейсів: Мінрозвитку оголосило новий конкурс на автобусні маршрути (ФОТО)
Фото 7 — Більше 30 нових рейсів: Мінрозвитку оголосило новий конкурс на автобусні маршрути (ФОТО)

Нагадаємо, за період з 17 по 21 листопада 2025 року "Укртрансбезпека" видала 88 нових ліцензій перевізникам. Це дозволить підприємцям здійснювати внутрішні і міжнародні перевезення.

Автор:
Тетяна Ковальчук