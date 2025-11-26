- Категорія
Ринок перевезень України: за тиждень 88 нових компаній отримали ліцензії
Український ринок транспортних перевезень демонструє зростання: за період з 17 по 21 листопада 2025 року "Укртрансбезпека" видала 88 нових ліцензій перевізникам. Це дозволить підприємцям здійснювати як внутрішні, так і міжнародні перевезення.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Державної служби України з безпеки на транспорті.
Лідерство за регіонами
Найбільшу кількість нових ліцензій отримали перевізники у:
- Києві — 14 ліцензій;
- Волинській області — 12 ліцензій;
- Львівській області — 11 ліцензій.
Основні напрямки діяльності
Ключові напрямки, які обрали нові ліцензіати:
- міжнародні перевезення вантажів (крім небезпечних) — 44 ліцензії;
- внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення — 39 ліцензій;
- внутрішні перевезення пасажирів на таксі — 25 ліцензій.
Завдяки видачі ліцензій до місцевих бюджетів надійшло 266 464 грн.
Протягом цього ж тижня було повністю припинено дію 2 ліцензій у сфері міжнародних перевезень вантажів (крім небезпечних) за власними заявами ліцензіатів.
"Укртрансбезпека" наголошує, що кожна нова ліцензія – це нове робоче місце, податки до бюджету, а також безпека та довіра пасажирів, і закликає нових перевізників дотримуватися правил і вимог транспортного законодавства.
Нагадаємо, за період з 10 по 14 листопада 2025 року "Укртрансбезпека" видала 97 нових ліцензій для перевізників.