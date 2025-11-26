Запланована подія 2

Дата публікації
Ринок перевезень України: за тиждень 88 нових компаній отримали ліцензії

88 нових компаній отримали ліцензії на перевезення / Depositphotos

Український ринок транспортних перевезень демонструє зростання: за період з 17 по 21 листопада 2025 року "Укртрансбезпека" видала 88 нових ліцензій перевізникам. Це дозволить підприємцям здійснювати як внутрішні, так і міжнародні перевезення.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Державної служби України з безпеки на транспорті.

Лідерство за регіонами

Найбільшу кількість нових ліцензій отримали перевізники у:

  • Києві — 14 ліцензій; 
  • Волинській області — 12 ліцензій; 
  • Львівській області — 11 ліцензій.

Основні напрямки діяльності

Ключові напрямки, які обрали нові ліцензіати:

  • міжнародні перевезення вантажів (крім небезпечних) — 44 ліцензії; 
  • внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення — 39 ліцензій; 
  • внутрішні перевезення пасажирів на таксі — 25 ліцензій.

Завдяки видачі ліцензій до місцевих бюджетів надійшло 266 464 грн.

Протягом цього ж тижня було повністю припинено дію 2 ліцензій у сфері міжнародних перевезень вантажів (крім небезпечних) за власними заявами ліцензіатів.

"Укртрансбезпека" наголошує, що кожна нова ліцензія – це нове робоче місце, податки до бюджету, а також безпека та довіра пасажирів, і закликає нових перевізників дотримуватися правил і вимог транспортного законодавства.

Нагадаємо, за період з 10 по 14 листопада 2025 року "Укртрансбезпека" видала 97 нових ліцензій для перевізників.

Автор:
Тетяна Ковальчук