Ринок перевезень України: 97 нових компаній отримали ліцензії за тиждень
Український ринок транспортних перевезень демонструє зростання: за період з 10 по 14 листопада 2025 року "Укртрансбезпека" видала 97 нових ліцензій для перевізників. Це дозволить підприємцям здійснювати як внутрішні, так і міжнародні перевезення.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної служби України з безпеки на транспорті.\
Географія лідерів
Найбільшу активність продемонстрували наступні регіони:
- Львівська область — 20 нових ліцензій;
- Волинська область — 12 ліцензій;
-
місто Київ — 9 ліцензій.
Ключові напрямки, які обрали нові ліцензіати:
- міжнародні вантажні перевезення (крім небезпечних вантажів) — 53 ліцензії, що свідчить про посилення експортно-імпортного потенціалу;
- внутрішні пасажирські перевезення легковими автомобілями на замовлення — 30 ліцензій;
- внутрішні перевезення пасажирів на таксі — 14 ліцензій.
Завдяки видачі цих ліцензій місцеві бюджети отримали надходження на загальну суму 293 716 грн.
За даними "Укртрансбезпеки" протягом цього ж тижня за власними заявами ліцензіатів була повністю припинена дія 5 ліцензій у сферах внутрішніх пасажирських та міжнародних вантажних перевезень.
Нагадаємо, з 3 по 7 листопада 2025 року, "Укртрансбезпека" видала 84 нові ліцензії перевізникам. Ці дозволи надані на здійснення як внутрішніх, так і міжнародних перевезень.