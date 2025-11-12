За тиждень "Укртрансбезпека" видала 84 нові ліцензії перевізникам: лідирує Львівщина

За минулий тиждень, з 3 по 7 листопада 2025 року, "Укртрансбезпека" видала 84 нові ліцензії перевізникам. Ці дозволи надані на здійснення як внутрішніх, так і міжнародних перевезень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної служби України з безпеки на транспорті.

Лідерство серед регіонів за кількістю виданих ліцензій розподілилося наступним чином:

Львівська область — 17 ліцензій;

Дніпропетровська область — 11 ліцензій;

місто Київ — 10 ліцензій.

Найпопулярніші напрямки діяльності

Найбільшим попитом серед нових ліцензіатів користувалися такі напрямки діяльності:

міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім небезпечних вантажів) — 40 ліцензій;

внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення — 31 ліцензія;

внутрішні перевезення пасажирів на таксі — 19 ліцензій.

Загальна сума надходжень до місцевих бюджетів від видачі цих ліцензій становила 254 352 гривні.

Протягом цього ж тижня було повністю припинено дію однієї ліцензії за напрямами внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення та внутрішні перевезення пасажирів автобусами у місті Києві. Це припинення відбулося за власною заявою ліцензіата.

Раніше повідомлялося, що ринок перевезень в Україні поповнився 91 новим ліцензіатом, найбільше — у вантажних міжнародних перевезеннях.