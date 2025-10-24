- Категорія
Ринок перевезень в Україні поповнився 91 новим ліцензіатом: найбільше — у вантажних міжнародних перевезеннях
Згідно з наказами "Укртрансбезпеки" (№1679 від 14.10.2025 та №1743 від 17.10.2025), український ринок перевезень отримав 91 нового перевізника-ліцензіата. Завдяки їхній діяльності очікується надходження до місцевих бюджетів суми в розмірі 275 548 гривень від внутрішніх пасажирських та міжнародних вантажних перевезень.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".
Структура нових ліцензіатів за видами робіт
Нові перевізники отримали ліцензії переважно для таких видів діяльності:
- міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім небезпечних) — 59 ліцензій;
- внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення — 17 ліцензій;
- внутрішні перевезення пасажирів автобусами — 13 ліцензій.
Регіональні лідери
Найбільшу кількість нових ліцензіатів зафіксовано в таких регіонах:
- Волинська область — 14 ліцензій;
- Львівська область — 12 ліцензій;
- місто Київ — 10 ліцензій.
Нагадаємо, Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") у період з 13 по 17 жовтня 2025 року припинила повну дію ліцензій 481 перевізника, серед яких 480 фізичних осіб-підприємців та 1 юридична особа.