Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,90

+0,14

EUR

48,55

+0,18

Готівковий курс:

USD

42,10

41,96

EUR

49,07

48,90

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ринок перевезень в Україні поповнився 91 новим ліцензіатом: найбільше — у вантажних міжнародних перевезеннях

перевезення, водій, автомобіль
Ринок перевезень в Україні поповнився 91 новим ліцензіатом. / Freepik

Згідно з наказами "Укртрансбезпеки" (№1679 від 14.10.2025 та №1743 від 17.10.2025), український ринок перевезень отримав 91 нового перевізника-ліцензіата. Завдяки їхній діяльності очікується надходження до місцевих бюджетів суми в розмірі 275 548 гривень від внутрішніх пасажирських та міжнародних вантажних перевезень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".

Структура нових ліцензіатів за видами робіт

Нові перевізники отримали ліцензії переважно для таких видів діяльності:

  • міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім небезпечних) — 59 ліцензій; 
  • внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення — 17 ліцензій; 
  • внутрішні перевезення пасажирів автобусами — 13 ліцензій.

Регіональні лідери

Найбільшу кількість нових ліцензіатів зафіксовано в таких регіонах:

  • Волинська область — 14 ліцензій; 
  • Львівська область — 12 ліцензій; 
  • місто Київ — 10 ліцензій.
Фото 2 — Ринок перевезень в Україні поповнився 91 новим ліцензіатом: найбільше — у вантажних міжнародних перевезеннях

Нагадаємо, Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") у період з 13 по 17 жовтня 2025 року припинила повну дію ліцензій 481 перевізника, серед яких 480 фізичних осіб-підприємців та 1 юридична особа.

Автор:
Тетяна Ковальчук