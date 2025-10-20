"Укртрансбезпека" припинила дію 481 ліцензії перевізників по всій Україні

Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") у період з 13 по 17 жовтня 2025 року припинила повну дію ліцензій 481 перевізника, серед яких 480 фізичних осіб-підприємців та 1 юридична особа.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укртрансбезпеку".

Рішення ухвалено на виконання пункту 3 частини 12 статті 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" та відображено у наказах №1678 від 14.10.2025 та №1744 від 17.10.2025, опублікованих на сайті служби.

Найбільше припинено ліцензій у таких сферах:

Міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім небезпечних вантажів та відходів) — 341 ліцензія;

Внутрішні перевезення пасажирів на таксі — 69 ліцензій;

Внутрішні перевезення пасажирів легковими автомобілями на замовлення — 68 ліцензій.

Найбільша кількість припинених ліцензій:

Львівська область — 64 ліцензії;

Волинська область — 53 ліцензії;

Тернопільська область — 33 ліцензії.

Інші області також зазнали припинення дії ліцензій у різних категоріях: автобусні перевезення, міжнародні перевезення пасажирів, перевезення небезпечних вантажів та ін.

Зупинка ліцензій відбувається на підставі даних Єдиного державного реєстру щодо припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності ФОПів. Це дозволяє забезпечити законність діяльності перевізників та безпеку пасажирів і вантажів, а також актуалізувати інформацію про суб’єктів господарювання у транспортній сфері.

Додамо, весною в Україні ввели в експлуатацію систему “єІнспектор” – цифровий інструмент контролю комерційного транспорту.