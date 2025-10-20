Запланована подія 2

"Укртрансбезопасность" прекратила действие 481 лицензии перевозчиков по всей Украине

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") в период с 13 по 17 октября 2025 прекратила полное действие лицензий 481 перевозчика, среди которых 480 физических лиц-предпринимателей и 1 юридическое лицо.

Решение принято во исполнение пункта 3 части 12 статьи 16 Закона "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и отражено в приказах №1678 от 14.10.2025 и №1744 от 17.10.2025, опубликованных на сайте службы.

Больше прекращено лицензий в следующих сферах:

  • Международные перевозки грузов грузовыми автомобилями (кроме опасных грузов и отходов) - 341 лицензия;
  • Внутренние перевозки пассажиров на такси - 69 лицензий;
  • Внутренние перевозки пассажиров легковыми автомобилями по заказу — 68 лицензий.

Наибольшее количество прекращенных лицензий:

  • Львовская область - 64 лицензии;
  • Волынская область - 53 лицензии;
  • Тернопольская область - 33 лицензии.

Другие области также прекратили действие лицензий в различных категориях: автобусные перевозки, международные перевозки пассажиров, перевозки опасных грузов и т.д.

Остановка лицензий производится на основании данных Единого государственного реестра о прекращении юридических лиц и предпринимательской деятельности ФЛП. Это позволяет обеспечить законность деятельности перевозчиков и безопасность пассажиров и грузов, а также актуализировать информацию о хозяйствующих субъектах в транспортной сфере.

Добавим, весной в Украине ввели в эксплуатацию систему "Инспектор" - цифровой инструмент контроля коммерческого транспорта.

Татьяна Гойденко