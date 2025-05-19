В Украине заработала система "єІнспектор" для дорожных проверок

В Украине вводится в эксплуатацию система "єІнспектор" — цифровой инструмент контроля коммерческого транспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий.

С целью обеспечения открытости рейдовых проверок коммерческого транспорта инспекторами Укртрансбезопасности был утвержден полный перечень вопросов для контроля. Приказ с исчерпывающим перечнем вступил в силу 18 мая этого года.

В ведомстве указывают, что система "єІнспектор" будет работать на основе четкого перечня вопросов, которые вправе спросить сотрудник Государственной службы Украины по безопасности на транспорте во время выполнения рейдовой проверки коммерческого транспорта (грузовика, автобуса или такси). На основе этих вопросов в системе автоматически будет формироваться акт о нарушении.

Этот перечень вопросов будет одинаково использоваться при проверке украинских и зарубежных перевозчиков. На его же основе и будет работать система "єІнспектор".

Утвержденный список охватывает все категории перевозок

1. Внутренние перевозки пассажиров:

регулярные пассажирские перевозки;

регулярные специальные пассажирские перевозки;

нерегулярные пассажирские перевозки;

Перевозка пассажиров на такси;

Перевозка пассажиров легковыми автомобилями по заказу;

Перевозка пассажиров автомобильным самозанятым перевозчиком;

Перевозка пассажиров автобусами и легковыми автомобилями для собственных нужд.

2. Грузовые перевозки. Перевозка грузов во внутреннем сообщении.

3. Международные перевозки пассажиров и грузов:

международные перевозки пассажиров резидентами Украины;

международные перевозки пассажиров нерезидентами;

международные перевозки грузов резидентами Украины;

Международные перевозки грузов по нерезидентам.

В Минразвития напомнили, что перевозчики и водители имеют право фиксировать процесс проведения плановой, внеплановой или рейдовой проверки (проверки на дороге) средствами фото- и видеотехники, не препятствуя проведению таких проверок. Также фиксация проверки ведется нагрудными камерами инспекторами Укртрансбезопасности.

Как это будет работать?

Инспекторы "Укртрансбезопасности" получат планшеты с чек-листами проверки.

Вся информация будет фиксироваться в электронной системе.

В случае нарушений система будет автоматически извещать инспектора, который будет формировать протокол.

Что это даст?

Прозрачность проверок

Минимизация коррупционных рисков

Ускорение контроля

Напомним, в Украине началась модернизация системы автоматической фиксации габаритно-весового контроля транспортных средств. Благодаря новейшим технологиям, процесс станет полностью автоматизированным, минимизируя влияние человеческого фактора и делая систему прозрачной.