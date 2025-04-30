Рада одобрил закон о "гуманитарном" общественном транспорте: что известно

Сегодня, 30 апреля, нардепы 278 голосами во втором чтении поддержали законопроект № 12177-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об удовлетворении потребностей населения в перевозках в условиях военного положения". Коммунальные предприятия могут использовать для перевозок пассажиров общественный транспорт, полученный в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Это позволит использовать уже полученный в качестве гуманитарной помощи транспорт и поспособствует тому, что общины не будут отказываться от дальнейшего получения транспорта от благотворителей.

За время полномасштабного вторжения около 90 украинских общин получили общественный транспорт в качестве гуманитарной помощи. Речь идет о более чем 800 автобусах, десятках трамваев и троллейбусов.

"Сегодня мы имеем важное решение, что существенно поможет нашим общинам, особенно когда речь идет о прифронтовых регионах. Возможность использовать общественный транспорт, полученный от благотворителей, это необходимость для регионов, которые уже получили более тысячи единиц транспорта, однако не могли полноценно его использовать", — заявил вице-премьер-министр Украины по восстановлению Украины.

Гуманитарную помощь — автобусы не ниже стандарта экологичности Евро-3, троллейбусы, трамваи, электробусы, вагоны метро — от украинских, так и международных доноров в виде транспортных средств для перевозок пассажиров смогут использовать коммунальные предприятия-перевозчики. Также документом регулируется вопрос передачи полученных транспортных средств третьим лицам.

Напомним, Кабинет министров дополнительно распределил 273,7 млн. грн. государственной субвенции местным бюджетам для приобретения школьных автобусов в 2025 году.