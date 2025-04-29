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Правительство распределило 273,7 млн грн на закупку школьных автобусов: какие области получат
Кабинет министров дополнительно распределил 273,7 млн. грн. государственной субвенции местным бюджетам для приобретения школьных автобусов в 2025 году.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Отмечается, что субвенция позволит общинам закупить новые школьные автобусы, в частности, специально оборудованные для перевозки детей с особыми образовательными потребностями.
Общий объем распределенной субвенции — 273,7 млн грн
"Это часть масштабной программы правительства, в рамках которой в 2025 году предусмотрено 1,6 млрд грн на закупку более 500 автобусов для общин. Приоритет — опорные школы, военные лицеи, учреждения, принимающие учеников с других территорий, и школы, которые потеряли транспорт из-за войны", — подчеркнули в Минобразования.
Там добавили, что закупки будут проведены при софинансировании местными бюджетами и через Prozorro Market, что существенно сократит сроки процедур.
Какие области получат
Как сообщили в Минобразования, средства будут направлены в 10 областей, которые в первую очередь нуждаются в обновлении автопарка для подвоза учеников и педагогических работников.
Автобусы получат:
- Днепропетровская область
- Запорожская область
- Кировоградская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Сумская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черниговская область
Программа "Школьный автобус"
С 2024 г. программа "Школьный автобус" реализуется благодаря финансовому сотрудничеству между Европейским Союзом и Украиной в рамках реализации инструмента Ukraine Facility.
Внедрение программы координируется Министерством образования и науки Украины в сотрудничестве с Министерством экономики через Prozorro Market. Программа является частью национальной политики "Сделано в Украине", которую инициировал Президент Владимир Зеленский.
Напомним, Кабмин принял решение о выделении 1,6 миллиарда гривен на закупку более 600 школьных автобусов для украинских школ. Программа направлена на улучшение доступа к образованию для детей, проживающих в отдаленных или пострадавших от войны районах, а также на поддержку украинского производства.
В общей сложности планируется приобрести около 460 автобусов для школ Украины.
С начала года через электронный каталог Prozorro Market общины уже закупили 110 новых школьных автобусов для подвоза учащихся. Часть транспорта была приобретена для замены уничтоженного в результате войны.