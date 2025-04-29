Правительство распределило 273,7 млн грн на закупку школьных автобусов: какие области получат

Кабинет министров дополнительно распределил 273,7 млн. грн. государственной субвенции местным бюджетам для приобретения школьных автобусов в 2025 году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что субвенция позволит общинам закупить новые школьные автобусы, в частности, специально оборудованные для перевозки детей с особыми образовательными потребностями.

Общий объем распределенной субвенции — 273,7 млн грн

"Это часть масштабной программы правительства, в рамках которой в 2025 году предусмотрено 1,6 млрд грн на закупку более 500 автобусов для общин. Приоритет — опорные школы, военные лицеи, учреждения, принимающие учеников с других территорий, и школы, которые потеряли транспорт из-за войны", — подчеркнули в Минобразования.

Там добавили, что закупки будут проведены при софинансировании местными бюджетами и через Prozorro Market, что существенно сократит сроки процедур.

Какие области получат

Как сообщили в Минобразования, средства будут направлены в 10 областей, которые в первую очередь нуждаются в обновлении автопарка для подвоза учеников и педагогических работников.

Автобусы получат:

Днепропетровская область

Запорожская область

Кировоградская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область

Программа "Школьный автобус"

С 2024 г. программа "Школьный автобус" реализуется благодаря финансовому сотрудничеству между Европейским Союзом и Украиной в рамках реализации инструмента Ukraine Facility.

Внедрение программы координируется Министерством образования и науки Украины в сотрудничестве с Министерством экономики через Prozorro Market. Программа является частью национальной политики "Сделано в Украине", которую инициировал Президент Владимир Зеленский.

Напомним, Кабмин принял решение о выделении 1,6 миллиарда гривен на закупку более 600 школьных автобусов для украинских школ. Программа направлена на улучшение доступа к образованию для детей, проживающих в отдаленных или пострадавших от войны районах, а также на поддержку украинского производства.

В общей сложности планируется приобрести около 460 автобусов для школ Украины.

С начала года через электронный каталог Prozorro Market общины уже закупили 110 новых школьных автобусов для подвоза учащихся. Часть транспорта была приобретена для замены уничтоженного в результате войны.