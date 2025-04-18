В Украине в школах и военных лицеях дополнительно обустроят 21 укрытия

18 апреля Кабин принял решение о финансировании еще 21 проекта по обустройству укрытий в школах и военных лицеях. В частности, на Запорожский областной лицей "Защитник" — 82,4 млн грн, а на Каменец-Подольский лицей с усиленной военно-физической подготовкой — 13,1 млн грн.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

В целом на реализацию этих проектов будет направлено более 829,2 млн. грн. из государственной субвенции, предусмотренной на 2025 год.

Проекты будут реализованы в учебных заведениях в регионах с очень высоким, высоким, умеренным и удовлетворительным уровнем риска.

География финансирования по областям:

Днепропетровская — 2 проекта;

Запорожская — 1 проект;

Николаевская — 2 проекта;

Одесская – 4 проекта;

Харьковская – 6 проектов;

Херсонская – 2 проекта;

Хмельницкая – 1 проект;

Черниговская – 3 проекта.

Это третье решение правительства по выделению средств на обустройство укрытий в пределах рекордной в 2025 году субвенции в 6,2 млрд грн.

Напомним, правительство в течение двух последних лет инвестировало значительные средства в безопасность и доступность образования, выделив 13,7 млрд грн на обустройство и строительство укрытий в школах, а также 2,8 млрд грн на закупку школьных автобусов.