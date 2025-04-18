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В Украине в школах и военных лицеях дополнительно обустроят 21 укрытия
18 апреля Кабин принял решение о финансировании еще 21 проекта по обустройству укрытий в школах и военных лицеях. В частности, на Запорожский областной лицей "Защитник" — 82,4 млн грн, а на Каменец-Подольский лицей с усиленной военно-физической подготовкой — 13,1 млн грн.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
В целом на реализацию этих проектов будет направлено более 829,2 млн. грн. из государственной субвенции, предусмотренной на 2025 год.
Проекты будут реализованы в учебных заведениях в регионах с очень высоким, высоким, умеренным и удовлетворительным уровнем риска.
География финансирования по областям:
- Днепропетровская — 2 проекта;
- Запорожская — 1 проект;
- Николаевская — 2 проекта;
- Одесская – 4 проекта;
- Харьковская – 6 проектов;
- Херсонская – 2 проекта;
- Хмельницкая – 1 проект;
- Черниговская – 3 проекта.
Это третье решение правительства по выделению средств на обустройство укрытий в пределах рекордной в 2025 году субвенции в 6,2 млрд грн.
Напомним, правительство в течение двух последних лет инвестировало значительные средства в безопасность и доступность образования, выделив 13,7 млрд грн на обустройство и строительство укрытий в школах, а также 2,8 млрд грн на закупку школьных автобусов.