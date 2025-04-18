В Україні у школах і військових ліцеях додатково облаштують 21 укриття

18 квітня Кабін ухвалив рішення про фінансування ще 21 проекту з облаштування укриттів в школах та військових ліцеях. Зокрема на Запорізький обласний ліцей "Захисник" — 82,4 млн грн, а на Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою — 13,1 млн грн.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Загалом на реалізацію цих проектів буде спрямовано понад 829,2 млн грн із державної субвенції, передбаченої на 2025 рік.

Проекти будуть реалізовані у закладах освіти в регіонах із дуже високим, високим, помірним та задовільним рівнями ризику.

Географія фінансування по областям:

Дніпропетровська — 2 проекти;

Запорізька — 1 проект;

Миколаївська — 2 проекти;

Одеська – 4 проекти;

Харківська – 6 проектів;

Херсонська – 2 проекти;

Хмельницька – 1 проект;

Чернігівська – 3 проекти.

Це третє рішення уряду щодо виділення коштів на облаштування укриттів в межах рекордної у 2025 році субвенції у 6,2 млрд грн. Раніше Кабмін затвердив 60 нових проектів укриттів і завершення 27 об'єктів, розпочатих у 2024 році, відсоток виконання яких був більше за 40%.

Нагадаємо, уряд протягом двох останніх років інвестував значні кошти в безпеку та доступність освіти, виділивши 13,7 млрд грн на облаштування та будівництво укриттів у школах, а також 2,8 млрд грн на закупівлю шкільних автобусів.