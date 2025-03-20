Україна та Фінляндія співпрацюватимуть у створенні системи укриттів

Україна та Фінляндія домовилися про співпрацю у сфері укриттів, обмінюючись досвідом та допомагаючи у будівництві безпечних захисних споруд для цивільного населення.

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Про це повідомляє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Відповідний "Спільний лист про наміри" підписали міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін та Міністр внутрішніх справ Фінляндської Республіки Марі Рантанен. Документ був підписаний у Гельсінкі 19 березня, під час візиту президента України Володимира Зеленського та президента Фінляндії Александра Стубба до муніципального сховища цивільної оборони "Меріхака".

Метою підписаного листа є реформування системи укриттів в Україні та забезпечення ефективної координації міжнародної допомоги. Таким чином реалізується домовленість між фінським та українським президентами, якої вони досягли 3 квітня 2024 року.

Документ передбачає створення Коаліції з питань укриттів у сфері цивільного захисту. Її метою буде координація міжнародних зусиль у цій сфері для сприяння того, щоб будівництво сховищ цивільного захисту відповідало національним стратегічним цілям України.

“Шляхом формування стандартів, обміну кращими практиками та об'єднання ресурсів ми прагнемо вже сьогодні дати старт розбудові найсучаснішої системи захисних споруд цивільного захисту для надійного захисту цивільного населення України від усіх загроз”, - йдеться в тексті документа.

Нагадаємо, у січні громади мали можливість подати заявки на будівництво та ремонт укриттів у школах і професійно-технічних навчальних закладах. Розмір субвенції цьогоріч становить 6,2 млрд грн, 460,5 млн грн з них спрямують на завершення проектів, розпочатих 2024 року.