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Украина и Финляндия будут сотрудничать в создании системы укрытий
Украина и Финляндия договорились о сотрудничестве в сфере укрытий, обмениваясь опытом и помогая в строительстве безопасных сооружений для гражданского населения.
Об этом сообщает Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Соответствующее "Совместное письмо о намерениях" подписали министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин и Министр внутренних дел Финляндской Республики Мари Рантанен. Документ был подписан в Хельсинки 19 марта, во время визита президента Украины Владимира Зеленского и президента Финляндии Александра Стубба в муниципальное хранилище гражданской обороны "Мерихака".
Целью подписанного письма является реформирование системы укрытий в Украине и обеспечение эффективной координации международной помощи. Таким образом, реализуется договоренность между финским и украинским президентами, которой они достигли 3 апреля 2024 года.
Документ предусматривает создание Коалиции по укрытиям в сфере гражданской защиты. Ее целью будет координация международных усилий в этой сфере для содействия тому, чтобы строительство хранилищ гражданской защиты отвечало национальным стратегическим целям Украины.
"Путем формирования стандартов, обмена лучшими практиками и объединения ресурсов мы стремимся уже сегодня дать старт развитию самой современной системы защитных сооружений гражданской защиты для надежной защиты гражданского населения Украины от всех угроз", — говорится в тексте документа.
Напомним, в январе общины имели возможность подать заявки на строительство и ремонт укрытий в школах и профессионально-технических учебных заведениях. Размер субвенции в этом году составляет 6,2 млрд грн, 460,5 млн грн из них будут направлены на завершение проектов, начатых в 2024 году.