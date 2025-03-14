Правительство профинансирует обустройство 60 укрытий в школах: о каких регионах идет речь

Кабинет Министров Украины утвердил финансирование 60 проектов обустройства укрытий в заведениях общего среднего образования. Эти укрытия расположены в общинах, относящихся к зонам с высоким и очень высоким уровнем рисков. Субвенция на укрытие в этом году составляет рекордные 6,2 млрд. грн.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерство образования и науки Украины. По уровням риска проекты распределены следующим образом:

33 проекта — в общинах с очень высоким уровнем риска на сумму около 2,19 млрд грн;

27 проектов — в общинах с высоким уровнем риска на сумму около 1,63 млрд грн.

Среди утвержденных проектов 59 в учреждениях общего среднего образования и 1 в профтехе.

Профинансированы будут учреждения в таких областях Украины:

Винницкая — 1 проект;

Донецка — 1 проект;

Кировоградская — 2 проекта;

Николаевская — 2 проекта;

Черниговская — 2 проекта;

Полтавская — 3 проекта;

Ровенская — 4 проекта;

Сумская — 6 проектов;

Одесская — 6 проектов;

Днепропетровска — 7 проектов;

Харьковская — 8 проектов;

Киевская – 9 проектов;

Запорожская – 9 проектов.

Кроме того, по результатам субвенции-2025 это 50 проектов, согласованных комиссией МОН, в ближайшее время будут переданы на утверждение правительства. 27 проектов по завершению обустройства укрытий, начатых в 2024 году, получили дофинансирование.

Проекты, полученные финансированием, подавали свои заявки через электронную платформу DREAM. Уже на следующей неделе МОН объявит о втором туре подачи заявок на получение финансирования.

Напомним, в январе общины имели возможность подать заявки на строительство и ремонт укрытий в школах и профессионально-технических учебных заведениях. Размер субвенции в этом году составляет 6,2 млрд грн, 460,5 млн грн из них будут направлены на завершение проектов, начатых в 2024 году.