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Уряд профінансує облаштування 60 укриттів у школах: про які регіони йдеться
Кабінет міністрів України затвердив фінансування 60 проектів облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти. Ці укриття розташовані в громадах, що належать до зон із високим і дуже високим рівнями ризиків. Субвенція на укриття цього року становить рекордні 6,2 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України. За рівнями ризику проєкти розподілено наступним чином:
- 33 проекти — у громадах із дуже високим рівнем ризику на суму близько 2,19 млрд грн;
- 27 проектів — у громадах із високим рівнем ризику на суму близько 1,63 млрд грн.
Cеред затверджених проектів 59 у закладах загальної середньої освіти і 1 у профтеху.
Профінансовано буде заклади у таких областях України:
- Вінницька — 1 проект;
- Донецька — 1 проект;
- Кіровоградська — 2 проекти;
- Миколаївська — 2 проекти;
- Чернігівська — 2 проекти;
- Полтавська — 3 проекти;
- Рівненська — 4 проекти;
- Сумська — 6 проектів;
- Одеська — 6 проектів;
- Дніпропетровська — 7 проектів;
- Харківська — 8 проектів;
- Київська — 9 проектів;
- Запорізька — 9 проектів.
Крім того, за результатами субвенції–2025 це 50 проектів, погоджених комісією МОН, найближчим часом буде передано на затвердження уряду. 27 проектів із завершення облаштування укриттів, розпочатих у 2024 році, отримали дофінансування.
Проекти, які отримали фінансування, подавали свої заявки через електронну платформу DREAM. Уже наступного тижня МОН оголосить про другий тур подання заявок на отримання фінансування.
Нагадаємо, у січні громади мали можливість подати заявки на будівництво та ремонт укриттів у школах і професійно-технічних навчальних закладах. Розмір субвенції цьогоріч становить 6,2 млрд грн, 460,5 млн грн з них спрямують на завершення проектів, розпочатих 2024 року.