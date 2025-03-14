Уряд профінансує облаштування 60 укриттів у школах: про які регіони йдеться

Кабінет міністрів України затвердив фінансування 60 проектів облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти. Ці укриття розташовані в громадах, що належать до зон із високим і дуже високим рівнями ризиків. Субвенція на укриття цього року становить рекордні 6,2 млрд грн.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки України. За рівнями ризику проєкти розподілено наступним чином:

33 проекти — у громадах із дуже високим рівнем ризику на суму близько 2,19 млрд грн;

27 проектів — у громадах із високим рівнем ризику на суму близько 1,63 млрд грн.

Cеред затверджених проектів 59 у закладах загальної середньої освіти і 1 у профтеху.

Профінансовано буде заклади у таких областях України:

Вінницька — 1 проект;

Донецька — 1 проект;

Кіровоградська — 2 проекти;

Миколаївська — 2 проекти;

Чернігівська — 2 проекти;

Полтавська — 3 проекти;

Рівненська — 4 проекти;

Сумська — 6 проектів;

Одеська — 6 проектів;

Дніпропетровська — 7 проектів;

Харківська — 8 проектів;

Київська — 9 проектів;

Запорізька — 9 проектів.

Крім того, за результатами субвенції–2025 це 50 проектів, погоджених комісією МОН, найближчим часом буде передано на затвердження уряду. 27 проектів із завершення облаштування укриттів, розпочатих у 2024 році, отримали дофінансування.

Проекти, які отримали фінансування, подавали свої заявки через електронну платформу DREAM. Уже наступного тижня МОН оголосить про другий тур подання заявок на отримання фінансування.

Нагадаємо, у січні громади мали можливість подати заявки на будівництво та ремонт укриттів у школах і професійно-технічних навчальних закладах. Розмір субвенції цьогоріч становить 6,2 млрд грн, 460,5 млн грн з них спрямують на завершення проектів, розпочатих 2024 року.