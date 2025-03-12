Будівництво укриття: БЕБ запобігло розтраті 130 млн грн

Аналітики Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Києві виявили порушення у тендері на будівництво укриття на понад 130 млн грн під час моніторингу публічних закупівель.

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Про це інформує пресслужба БЕБ.

Про тендер та порушення

Закупівлю оголосило одне з управлінь освіти районної державної адміністрації в Києві. Посадовці планували побудувати споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття середньої загальноосвітньої школи.

Фахівці Бюро економічної безпеки провели аналіз тендерної документації та виявили порушення законодавства з боку учасників закупівлі. Про ризики було повідомлено замовника у рекомендаційному листі, після чого процедуру тендеру скасували.

Про корупційні оборудки

Раніше повідомлялось, що підприємця, який одночасно є депутатом з Кіровоградщини, затримали за постачання "псевдовійськового" одягу на суму 21 мільйон гривень.

Delo.ua раніше писало про те, що експодатківцям та адвокату дали тюремні строки за хабар від підприємця. Обвинувачених було викрито у вимаганні та отриманні $36 тис. від підприємця як неправомірної вигоди за повернення вилучених під час обшуку коштів, а саме 974 тис. грн, $109 тис. та товарно-матеріальних цінностей.