Строительство укрытия: БЭБ предотвратило растрату 130 млн грн

Аналитики Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киеве обнаружили нарушения в тендере на строительство укрытия более чем на 130 млн грн во время мониторинга публичных закупок.

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Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

О тендере и нарушениях

Закупку объявило одно из управлений образования районной государственной администрации в Киеве. Чиновники планировали построить сооружения двойного назначения с защитными свойствами противорадиационного укрытия средней общеобразовательной школы.

Специалисты Бюро экономической безопасности провели анализ тендерной документации и выявили нарушение законодательства со стороны участников закупки. О рисках был уведомлен заказчик в рекомендательном письме, после чего процедуру тендера отменили.

О коррупционных сделках

Ранее сообщалось, что предпринимателя, одновременно являющегося депутатом из Кировоградщины, задержали за поставку "псевдовоенной" одежды на сумму 21 миллион гривен.

Delo.ua ранее писало о том, что эксналоговикам и адвокату дали тюремные сроки за взятку от предпринимателя. Обвиняемые были разоблачены в вымогательстве и получении $36 тыс. от предпринимателя как неправомерной выгоды за возврат изъятых при обыске средств, а именно 974 тыс. грн, $109 тыс. и товарно-материальных ценностей.