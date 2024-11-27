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Екс-налоговикам и адвокату дали тюремные сроки за $36 тыс. взятки от предпринимателя
27 ноября 2024 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила обвинительный приговор бывшему начальнику следственного управления финансовых расследований Государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе столицы, его экс-сотруднику и адвокату. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Обвиняемые были разоблачены в вымогательстве и получении $36 тыс. от предпринимателя как неправомерной выгоды за возврат изъятых при обыске средств, а именно 974 тыс. грн, $109 тыс. и товарно-материальных ценностей.
Приговор суда
По приговору суда бывший начальник следственного управления и его экс сотрудник признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.
Суд назначил обвиняемым наказание в виде 10 и 9 лет лишения свободы соответственно с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года. Кроме того, им назначена конфискация всего имущества, принадлежащего им на праве собственности.
Адвокат признан виновным только в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, и приговорен к 9 годам лишения свободы. Кроме того, его лишили права заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года, а также конфисковано все имущество, принадлежащее ему на праве собственности.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС.
Напомним, представителю WOG и должностному лицу "Укрзализныци" дали тюремные сроки за манипуляции с дизелем на 103 миллиона. Расследование Национального антикоррупционного бюро выявило, что в начале 2017 года должностные лица "Укрзализныци" совершили согласованные действия, чтобы один из поставщиков дизельного горючего получил безосновательное повышение цены на топливо.