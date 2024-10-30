Представителю WOG и чиновнику "Укрзализныци" дали тюремные сроки за манипуляции с дизелем на 103 миллиона

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 29 октября объявила приговор бывшему начальнику Центра обеспечения производства "Укрзализныци" и представителю коммерческой структуры, назначив тюремные сроки. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Расследованием Национального антикоррупционного бюро было установлено, что в начале 2017 года должностные лица УЗ совершили согласованные действия, чтобы один из поставщиков дизельного топлива получил безосновательное повышение цены на него. Это позволило ему увеличить свою прибыль на общую сумму 102,79 миллиона гривен.

Более того, оказалось, что, несмотря на наличие действующих предварительных контрактов, позволявших госкомпании продолжать получать горючее по более низким ценам, чиновники умышленно настояли на выполнении поставок именно по новым, более высоким на 15-20%, расценкам.

Оба фигуранта признаны виновным в злоупотреблении служебным положением, повлекшим тяжкие последствия (часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса). Организатором преступления (часть 3 статьи 27 УК) следствие и суд признали именно представителя коммерческой структуры.

Последнему назначили наказание в пять лет и пять месяцев лишения свободы, а экс-чиновнику УЗ – три года и один месяц лишения свободы. Обоих также на три года лишили права занимать должности в субъектах хозяйствования всех форм собственности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, а также оштрафовали. Кроме того, ВАКС удовлетворил и гражданский иск "Укрзализныци" и постановил взыскать с обвиняемых указанную сумму причиненного ущерба.

Напомним, что о подозрении фигурантам было сообщено еще до полномасштабной войны, в мае 2021 года. Это дело стало четвертым эпизодом разоблаченной НАБУ схемы, действовавшей в 2015-2017 годах в УЗ с участием одной и той же компании по продаже нефтепродуктов.

Речь шла о ООО "ВОГ Аэро Джет", аффилированном с известной сетью АЗС WOG. Организатором коррупционной схемы соответственно называли бывшего уже заместителя руководителя WOG Анатолия Савича, который был объявлен в розыск в Украине еще в 2018 году. Позже его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

Указанное дело касалось того, что ЦОП заключил с "ВОГ Аэро Джет" ряд договоров на закупку 55 тысяч тонн дизтоплива по цене от 18,5 до 19 тысячи гривен за тонну. Однако от заказа по этим договорам филиал УЗ впоследствии отказался, заказав у той же компании топливо уже за 21,3-22,2 тысячи гривен за тонну.

Участники схемы заключили ряд дополнительных соглашений, по которым цена дизтоплива была увеличена. Эти действия, как выявило НАБУ, подозреваемым удалось скрыть с помощью манипуляций со справками о колебаниях цен на рынке топлива. Дело было передано в суд в августе 2022 года.

В свою очередь, вторым фигурантом, в отношении которого вынесен приговор, как сообщает издание "Слово и дело", является не экс-начальник ЦОП, а экс-начальник управления учета нефтепродуктов и складского хозяйства ЦОП – Валерий Никифоров.

В свою очередь, экс-начальник этого филиала УЗ Виталий Цвигун, также фигурировавший в делу, ранее попросил ВАКС выделить материалы относительно себя в отдельное производство, на что суд 12 сентября этого года согласился. Защита Цвигуна просила об этом, ссылаясь на то, что сам он был мобилизован.