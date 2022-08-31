Дело о скандальной закупке "Укрзализныцей" дизтоплива у "Вог Аэро Джет" передали в суд

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело о нанесении "Укрзализныце" почти 103 миллиона гривен ущерба из-за закупки по завышенным ценам дизельного топлива.

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Как отмечают в НАБУ, среди обвиняемых - руководитель филиала УЗ "Центр обеспечения производства" (Даниил Мизин), начальник управления учета нефтепродуктов и складского хозяйства ЦОИ (Андрей Бондаренко) и лицо, руководившее деятельностью ООО.

Всем им инкриминируют часть 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Организатором коррупционной схемы следствие считает руководителя частной компании (соответственно, к квалификации его деяния добавлена часть 3 статьи 27 УК).

По данным следствия, в начале января 2017 года ЦОП заключил с подконтрольным участникам схемы предприятием ряд договоров на закупку 55 тысяч тонн дизтоплива по цене от 18 499 грн до 18 999 за тонну.

В то же время руководитель филиала отказался от заказа топлива по этим экономически выгодным договорам, а в январе 2017 года заказал дизтопливо у той же компании, но по другим контрактам с большей ценой — от 21 300 грн до 22 230 грн за тонну.

В конце января 2017 года участники коррупционной схемы, действуя в интересах и в пользу этого ООО, заключили ряд дополнительных соглашений к соглашению на поставку, которым безосновательно увеличили цену дизтоплива для "Укрзализныци" на 10%.

Незаконные действия подозреваемые скрывали с помощью манипуляций со справками о колебаниях цен на рынке топлива. Сразу после нескольких повышений цен по договорам поставки руководство филиала выдало разнарядки на поставку всего объема топлива.

Как следствие, в январе-феврале 2017 года "Укрзализныця" переплатила более 102,7 миллиона гривен, приобретя дизельное топливо по цене уже от 22 421,1 до 22 971 грн за тонну.

О подозрении вышеуказанным лицам по этому эпизоду НАБУ и САП сообщили 18 мая 2021, а следствие было завершено в июле 2021 года. Таким образом, дело "зависло" перед передачей в суд более чем на год из-за ознакомления с ним подозреваемыми и их защитой.

Известно, что речь идет об ООО "ВОГ Аэро Джет" (позже переименованное в "Воленс Трейд"), аффилированном с известной сетью АЗС WOG. Организатором коррупционной схемы соответственно называли заместителя руководителя WOG Анатолия Савича.

В сообщении НАБУ прямо название компании не указывают, но отмечают, что это дело является третьим эпизодом разоблаченной им схемы, действовавшей в 2015-2017 годах в УЗ с участием одной и той же компании по продаже нефтепродуктов.

В НАБУ ранее сообщали, что эта компания еще в марте 2016 выиграла тендер и заключила с ЦОП договор на поставку дизтоплива по экономически выгодной цене, которая на тот момент была ниже рыночной. Впоследствии УЗ и поставщик трижды (23, 25 и 29 марта 2016 года) подписывали дополнительные соглашения к договору поставки. Согласно им, должностные лица УЗ, пользуясь нормой закона о возможности повышения цены до 10% в случае ее колебания на рынке, несколько раз дополнительно увеличивали стоимость дизтоплива для железной дороги.

16 февраля 2021 года Верховный суд удовлетворил исковые требования НАБУ и признал недействительными дополнительные соглашения о поднятии "Вог Аэро Джет" цены на топливо для УЗ на сумму около 35 миллионов гривен. Установлено, что пятью дополнительными соглашениями компания безосновательно увеличила цену на дизель для УЗ на 7-10% из-за якобы роста рыночной цены на топливо, которое на самом деле не соответствовало реальной ситуации на рынке в тот период.