Справу щодо скандальної закупівлі "Укрзалізницею" дизпалива у "Вог Аеро Джет" передали до суду

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу про завдання "Укрзалізниці" майже 103 мільйона гривень збитків через закупівлю за завищеними цінами дизельного палива.

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Як зазначають у НАБУ, серед обвинувачених - керівник філії УЗ "Центр забезпечення виробництва" (Данило Мізін), начальник управління обліку нафтопродуктів та складського господарства ЦЗВ (Андрій Бондаренко) та особа, яка керувала діяльністю ТОВ.

Усім ним інкримінують частину 2 статті 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Організатором корупційної схеми слідство ввадає керівника приватної компанії (відповідно, до кваліфікації його діяння додано частину 3 статті 27 КК).

За даними слідства, на початку січня 2017 року ЦЗВ уклав із підконтрольним учасникам схеми підприємством низку договорів на закупівлю 55 тисяч тон дизпалива за ціною від 18 499 грн до 18 999 за тонну.

Водночас, керівник філії відмовився від замовлення палива за цими економічно вигідними договорами, а натомість у січні 2017 року замовив дизпаливо у тієї ж компанії, але за іншими контрактами з більшою ціною — від 21 300 грн до 22 230 грн за тонну.

Згодом, наприкінці січня 2017 року, учасники корупційної схеми, діючи в інтересах та на користь цього ТОВ, уклали низку додаткових угод до угоди на постачання, якими безпідставно збільшили ціну дизпалива для "Укрзалізниці" на 10%.

Незаконні дії підозрювані приховували за допомогою маніпуляцій з довідками щодо коливань цін на ринку палива. Відразу після декількох підвищень цін за угодами поставки керівництво філії видало рознарядки на поставку усього обсягу палива.

Як наслідок, у січні-лютому 2017 року "Укрзалізниця" переплатила понад 102,7 мільйона гривень, придбавши дизельне паливо за ціною вже від 22 421,1 до 22 971 грн за тонну.

Про підозру вищевказаним особам за цим епізодом НАБУ та САП повідомили 18 травня 2021 року, а слідство було завершене в липні 2021 року. Таким чином, справа "зависла" перед передачею до суду більш ніж на рік через ознайомлення з нею підозрюваними та їхнім захистом.

Відомо, що мова йде про ТОВ "ВОГ Аеро Джет" (пізніше перейменоване у "Воленс Трейд"), афілійоване з відомою мережею АЗС WOG. Організатором корупційної схеми, відповідно, називали заступника керівника WOG Анатолія Савича.

В повідомленні НАБУ прямо назву компанії не вказують, але зазначають, що ця справа є третім епізодом викритої ним схеми, що діяла у 2015-2017 роках в УЗ за участі однієї і тієї ж компанії з продажу нафтопродуктів.

Як повідомляло раніше НАБУ, ця компанія ще в березні 2016 виграла тендер та уклала з ЦЗВ договір на поставку дизпалива за економічно вигідною ціною, яка на той момент була нижчою за ринкову. Згодом УЗ та постачальник тричі (23, 25 і 29 березня 2016 року) підписували додаткові угоди до договору поставки. Відповідно до них, службові особи УЗ, користуючись нормою закону про можливість підвищення ціни до 10% у випадку її коливання на ринку, кілька разів додатково збільшували вартість дизпалива для залізниці.

16 лютого 2021 року Верховний суд задовольнив позовні вимоги НАБУ та визнав недійсними додаткові угоди про підняття "Вог Аеро Джет" ціни на паливо для УЗ загалом на суму близько 35 мільйонів гривень. Встановлено, що п’ятьма додатковими угодами компанія безпідставно збільшила ціну на дизель для УЗ на 7-10% через нібито зростання ринкової ціни на паливо, яке насправді не відповідало реальній ситуації на ринку у той період.