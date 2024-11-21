США обвинили миллиардера Адани во взяточничестве, его индийские компании уже потеряли $27 млрд

Прокуратура США предъявила обвинение индийскому миллиардеру Гаутаму Адани в мошенничестве и подкупе индийских чиновников и выдала ордер на его арест, пишет Reuters.

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По версии следствия, миллиардер Гаутам Адани и его племянник Сагар Адани, являющийся исполнительным директором компании Adani Green Energy, подкупили индийских чиновников, чтобы получить выгодные контракты на поставку солнечной энергии. Сумма взятки составила 265 млн. дол. Ожидалось, что эти контракты обеспечат компании прибыль в размере 2 млрд дол. в течение 20 лет.

В частности, Гаутаму Адани и Сагару Адане были предъявлены обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, заговоре по мошенничеству с ценными бумагами и мошенничестве с электронной почтой, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США также предъявила обвинения по гражданскому делу Адани.

Также были предъявлены обвинения и против других топ-менеджеров компании Adani Green Energy.

У США есть законные основания для предъявления обвинений, так как подозреваемые получали финансирование от американских инвесторов и международных финансовых учреждений, что делает их действия подсудимыми согласно Закону о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA).

Отмечается, что ни один из обвиняемых не был задержан и их местонахождение пока неизвестно.

Как отреагировали акции Adani Green Energy

Акции Adani Green Energy, по данным Reuters, упали на 19%, а котировки многих других компаний конгломерата, в том числе акций флагманской Adani Enterprises ( ADEL . NS ), снизились более чем на 10%.

Общий ущерб 10 компаний Adani Group на торгах в Индии в четверг составили около 27 млрд долл., что уменьшило их общую рыночную капитализацию до 142 млрд долл. (до падения рыночная стоимость составляла 169 млрд долл.).

Долларовые облигации компании Adani также понесли значительные потери, а цены на облигации для портов Adani и специальной экономической зоны снизились на 3-5 центов.

Что известно о Гаутаме Адани

Гаутам Адани является вторым самым богатым человеком в Азии после Мукеша Амбани. Его состояние оценивается в 85 млрд долл.

Он начал свою карьеру по торговле бриллиантами, а в 1988 году основал собственную торговую компанию, впоследствии ставшую основой для создания холдинга Adani Enterprises .

Миллиардер владеет активами в различных сферах : электроэнергетика, транспорт, медиа.

В 2022 году Адани был богаче, чем Джефф Безос. Однако в период 2022-2023 годов индийский миллиардер понес серьезные финансовые потери из-за обвинений в мошенничестве.

Напомним, что победа Дональда Трампа на выборах способствовала рекордной прибыли для десяти богатейших людей мира. Совокупный капитал миллиардеров вырос на 63,5 миллиарда долларов, из которых 26,5 миллиарда долларов пришлись именно на Маска.