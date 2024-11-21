США звинуватили мільярдера Адані у хабарництві, його індійські компанії вже втратили $27 млрд

Прокуратура США висунула звинувачення індійському мільярдеру Гаутаму Адані у шахрайстві та підкупі індійських чиновників і видала ордер на його арешт, пише Reuters.

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За версією слідства, Гаутам Адані та його племінник Сагар Адані, який є виконавчим директором компанії Adani Green Energy, підкупили індійських урядовців, щоб отримати вигідні контракти на постачання сонячної енергії. Сума хабара становила 265 млн дол. Очікувалося, що ці контракти забезпечать компанії прибуток у розмірі 2 млрд дол. протягом 20 років.

Зокрема, Гаутаму Адані та Сагару Адані було висунуто звинувачення у шахрайстві з цінними паперами, змові щодо шахрайства з цінними паперами та шахрайстві з електронною поштою, а Комісія з цінних паперів і бірж США також висунула звинувачення у цивільній справі Адані.

Також були висунуті обвинувачення і проти інших топменеджерів компанії Adani Green Energy.

США мають законні підстави для пред'явлення обвинувачень, так як підозрювані отримували фінансування від американських інвесторів та міжнародних фінансових установ, що робить їхні дії підсудними згідно із Законом про боротьбу з корупцією за кордоном (FCPA).

Зазначається, що жоден із обвинувачених не був затриманий і місце їхнього перебування наразі невідоме.

Як відреагували акціі Adani Green Energy

Акції Adani Green Energy, за даними Reuters, впали на 19%, а котирування багатьох інших компаній конгломерату, зокрема акцій флагманської Adani Enterprises (ADEL.NS), знизилися більш ніж на 10%.

Загальні збитки 10 компаній Adani Group на торгах в Індії в четвер склали близько 27 млрд дол., що зменшило їхню загальну ринкову капіталізацію до 142 млрд дол. (до падіння ринкова вартість становила 169 млрд дол.).

Доларові облігації компанії Adani також зазнали значних втрат, а ціни на облігації для портів Adani та спеціальної економічної зони знизилися на 3-5 центів.

Що відомо про Гаутама Адані

Гаутам Адані є другою найбагатшою людиною в Азії після Мукеша Амбані. Його статки оцінюються у 85 млрд дол.

Він розпочав свою кар'єру з торгівлі діамантами, а в 1988 році заснував власну торгову компанію, яка згодом стала основою для створення холдингу Adani Enterprises.

Мільярдер володіє активами в різних сферах: електроенергетика, транспорт, медіа.

У 2022 році Адані був багатший, ніж Джеф Безос. Проте в період 2022-2023 років індійський мільярдер зазнав серйозних фінансових втрат через звинувачення у шахрайстві.

Нагадаємо, що перемога Дональда Трампа на виборах сприяла рекордному прибутку для десяти найбагатших людей світу. Сукупний капітал мільярдерів зріс на 63,5 мільярда доларів, з яких 26,5 мільярда доларів припали саме на Маска.