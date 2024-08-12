Заступника міністра енергетики затримали на хабарі у $500 тисяч та моментально звільнили

СБУ та НАБУ за підтримки міністра енергетики України виявили корупційну схему, організовану його заступником. Заступника міністра енергетики затримали в Києві під час отримання хабара у 500 тисяч доларів.

Згідно з повідомленням видання Ґрунт, йдеться про заступника міністра енергетики Олександра Хейла.



За даними НАБУ, посадовець разом з керівником східного державного вугільного підприємства та ще двома людьми попросили керівника іншого вугільного підприємства на заході України дати їм хабар у розмірі 500 тисяч доларів.

Як уточнюють у СБУ , чиновник пообіцяв керівникам державних підприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну за цю суму, використовуючи свої повноваження, забезпечити безперешкодну передачу гірничо-видобувного обладнання з шахт прифронтової частини Донеччини.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: НАБУ Фото: НАБУ

Зазначається, що обладнання є унікальним і дефіцитним, належить одній із державних вугільних компаній, яка знаходиться на найбільш небезпечному східному напрямку фронту в районі Покровська.

Щоб отримати дозвіл на евакуацію обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, навесні цього року представники галузі звернулися до заступника Міністра енергетики. Однак посадовець, в чиї обов’язки входило збереження гірничої техніки, почав вимагати гроші за її вивезення.

Для реалізації своєї схеми посадовець залучив трьох спільників: приватного енерготрейдера, керівника енергетичної компанії з Миколаївської області та очільника видобувного підприємства з Донеччини. Саме з цього підприємства планувалося розпочати евакуацію устаткування після отримання частини хабаря.

Гроші мали передаватися в п'ять етапів по 100 тисяч доларів за кожну зустріч. Втім під час передачі третьої частини хабаря одного з пособників затримали "на гарячому".

Наразі всім чотирьом затриманим оголошено підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України, яка стосується прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Водночас, як повідомили в Міненерго, до Кабінету Міністрів подали пропозицію щодо звільнення чиновника.



"Міненерго невідкладно внесло подання на Кабінет Міністрів про звільнення вказаного чиновника. Відповідне рішення буде прийнято сьогодні", - йдеться у повідомленні міністерства.

Як пізніше повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін ухвалив рішення щодо звільнення Хейла Олександра Валерійовича з посади заступника Міністра енергетики України.