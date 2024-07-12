Одного з головних податківців Києва затримали на хабарі (ФОТО)

Служба безпеки викрила на корупції виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Києві.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, посадовець причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців.

"Задокументовано як фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом", - зауважили в СБУ.

Повідомляється, що в обмін на грошову «винагороду» чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального.

Для комунікації з очільником компанії та передачі хабаря посадовець залучив свого знайомого.

СБУ задокументувала одержання чиновником першої частини неправомірної вигоди і затримала його разом із посередником під час передачі другого «траншу».

"Обом затриманим оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

В СБУ зазначили, що проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.