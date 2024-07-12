Одного из главных налоговиков Киева задержали на взятке (ФОТО)

Служба безопасности разоблачила в коррупции исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По материалам дела, чиновник причастен к требованию неправомерной выгоды от столичных предпринимателей.

"Задокументирован как фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом", - отметили в СБУ.

Сообщается, что в обмен на денежное вознаграждение чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего.

Для коммуникации с руководителем компании и передачи взятки чиновник привлек своего знакомого.

СБУ задокументировала получение чиновником первой части неправомерной выгоды и задержала его вместе с посредником во время передачи второго транша.

"Обеим задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

В СБУ отметили, что проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение всех виновных лиц.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.