У бухгалтерки компанії, яка постачала продукти для Міноборони, знайшли 4,7 млн євро готівки (ФОТО)

У багажнику бухгалтерки компанії, яка постачала продукти для Міноборони, знайшли 4,7 млн євро необлікованої готівки. Жінка не змогла пояснити її походження. Зараз вирішують питання щодо накладення арешту на вилучені гроші.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що в рамках розслідування кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків групою компаній-постачальників продуктів для Міноборони детективи Територіального управління БЕБ у Київській області виявили та вилучили понад 4,7 млн євро необлікованої готівки.

Повідомляється, що кошти перевозила бухгалтер компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.

Як зауважують у БЕБ, спробу вивезти та приховати “чорну” касу детективи викрили під час слідчих заходів.

"Раніше було встановлено, що лише протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 млрд грн із ПДВ. При цьому її службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності", - підкреслюють у БЕБ.

Там зазначають, що у такий спосіб та за рахунок підміни номенклатури й завищення вартості товарів зловмисники безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ.

Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів сформованих фахівцями БЕБ.

Крім того, детективи БЕБ провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів під час яких були вилучені документи та чорнова бухгалтерія.

"Не зважаючи на те, що обшуки проводились з дотриманням всіх норм чинного законодавства та жодним чином не перешкоджали законній діяльності підприємства, його представники заявили про нібито тиск з боку БЕБ", - повідомляють у відомстві та додають, що триває досудове розслідування.