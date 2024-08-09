У бухгалтера компании, которая поставляла продукты для Минобороны, нашли 4,7 млн евро наличных (ФОТО)

В багажнике бухгалтера компании, которая поставляла продукты для Минобороны, нашли 4,7 млн евро неучтенных наличных. Женщина не смогла объяснить ее происхождение. Сейчас решают вопрос о наложении ареста на изъятые деньги.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области выявили и изъяли более 4,7 млн евро неучтенных наличных.

Сообщается, что деньги перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.

Как отмечают в БЭБ, попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий.

"Ранее было установлено, что только в течение 2022-2023 годов компания поставила в адрес Минобороны продукты на сумму 14,5 млрд грн с НДС. При этом ее должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности", — подчеркивают в БЭБ.

Там отмечают, что таким образом и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров злоумышленники безосновательно сформировали расходы по налоговому кредиту по НДС.

Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается соответствующим выводом аналитических материалов сформированных специалистами БЭБ.

Кроме того, детективы БЭБ провели обыски в помещениях группы компаний и по местам жительства фигурантов, во время которых были изъяты документы и черновая бухгалтерия.

"Несмотря на то, что обыски проводились с соблюдением всех норм действующего законодательства и никоим образом не препятствовали законной деятельности предприятия, его представители заявили о якобы давлении со стороны БЭБ", — сообщают в ведомстве и добавляют, что продолжается досудебное расследование.