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Замминистра энергетики задержали на взятке в $500 тысяч и моментально уволили

Замминистра энергетики задержали на взятке в $500 тысяч и моментально уволили
Задержание замминистра энергетики. Фото: пресс-служба СБУ

СБУ и НАБУ при поддержке министра энергетики Украины обнаружили коррупционную схему, организованную его заместителем. Замминистра энергетики задержали в Киеве во время получения взятки в 500 тысяч долларов.

Согласно сообщению издания Грунт, речь идет о заместителе министра энергетики Александре Хейле.

По данным НАБУ, чиновник вместе с руководителем восточного государственного угольного предприятия и еще двумя людьми попросили руководителя другого угольного предприятия на западе Украины дать им взятку в размере 500 тысяч долларов.

Как уточняют в СБУ, чиновник пообещал руководителям государственных предприятий Львовско-Волынского угольного бассейна за эту сумму, используя свои полномочия, обеспечить беспрепятственную передачу горнодобывающего оборудования из шахт прифронтовой части Донбасса.

Фото 2 — Замминистра энергетики задержали на взятке в $500 тысяч и моментально уволили
Фото: СБУ
Фото 3 — Замминистра энергетики задержали на взятке в $500 тысяч и моментально уволили
Фото: СБУ
Фото 4 — Замминистра энергетики задержали на взятке в $500 тысяч и моментально уволили
Фото: СБУ
Фото 5 — Замминистра энергетики задержали на взятке в $500 тысяч и моментально уволили
Фото: СБУ
Фото 6 — Замминистра энергетики задержали на взятке в $500 тысяч и моментально уволили
Фото: НАБУ
Фото 7 — Замминистра энергетики задержали на взятке в $500 тысяч и моментально уволили
Фото: НАБУ

Отмечается, что оборудование уникально и дефицитно, принадлежит одной из государственных угольных компаний, которая находится на наиболее опасном восточном направлении фронта в районе Покровска.

Чтобы получить разрешение на эвакуацию оборудования из зоны боевых действий и его использование на шахтах западного региона, весной этого года представители отрасли обратились к заместителю Министра энергетики. Однако должностное лицо, в чьи обязанности входило сохранение горной техники, потребовало деньги за ее вывоз.

Для реализации своей схемы чиновник привлек трех сообщников: частного энерготрейдера, руководителя энергетической компании из Николаевской области и руководителя добывающего предприятия из Донецкой области. Именно с этого предприятия планировалось приступить к эвакуации оборудования после получения части взятки.

Деньги должны были передаваться в пять этапов по 100 тысяч долларов за каждую встречу. Впрочем, во время передачи третьей части взятки одного из пособников задержали "на горячем".

В настоящее время всем четырем задержанным объявлено подозрение по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, касающееся принятия предложения, обещания или извлечения неправомерной выгоды должностным лицом.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В то же время, как сообщили в Минэнерго, в Кабинет Министров подали предложение об увольнении чиновника.

"Минэнерго безотлагательно внесло представление на Кабинет Министров об увольнении указанного чиновника. Соответствующее решение будет принято сегодня", — говорится в сообщении министерства.

Как позже сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабмин принял решение об увольнении Хейла Александра Валерьевича с должности заместителя Министра энергетики Украины.

Автор:
Екатерина Краснодомская